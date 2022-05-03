Сантос останется в «Зените», несмотря на отстранение российских клубов от еврокубков

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос не планирует покидать команду до истечения контракта.

Напомним, накануне стало известно о том, что команды из России будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23.

«Дуглас счастлив в России. У него контракт с «Зенитом», а не с УЕФА, поэтому он не покинет клуб из-за того, что «Зенит» не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — приводит «Чемпионат» текст заявления агентства TFM Agency, которое представляет интересы футболиста.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России, за три тура до конца сезона.