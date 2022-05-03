В ЦСКА сообщили, что идет работа по выкупу трансфера Языджи

Директор по связям и коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слова Адама Чебеджи, который является агентом турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, про выкуп прав на игрока в конце сезона.

«Клуб ранее уже сообщал, что ситуация по Языджи разрешится в конце мая. В данном случае все остается без изменений: и желание клуба, и ежедневный мониторинг ситуации.

Очень приятно слышать от агента о желании Юсуфа выиграть с ЦСКА чемпионат в следующем году, но не стоит воспринимать это как новость о трансфере. Работа идёт – и по Юсуфу, и по всем другим «контрактным вопросам», — сказал Брейдо «Чемпионату».

В нынешнем сезоне РПЛ Языджи провел девять матчей и забил восемь голов. Кроме того, на его счету две голевые передачи в матче Кубка России с «Сочи» (2:1). Армейцы арендовали 25-летнего полузащитника до окончания сезона-2021/22 с правом последующего выкупа.

Трансферная стоимость Языджи оценивается в 15 миллионов евро.