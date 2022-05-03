Ирина Роднина - о решении УЕФА: Теперь наши команды не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решения УЕФА в отношении российского футбола на ближайшее время.

«Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне. Когда в СССР исключали из спортивных дисциплин, в первую очередь смотрели на то, насколько мы можем конкурировать с другими командами. Если конкуренции не было, не было и команд», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.