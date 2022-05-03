Витория - о работе в «Спартаке»: Я приехал с мыслью, что команда будет побеждать

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о периоде своей работы в московском клубе.

«Это был горько-сладкий опыт. Я приехал с мыслью, что команда будет побеждать. Мы пробились в 1/8 финала Лиги Европы. Мы конкурировали с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо», но потом возникли проблемы. Трансферов не было, систему клуба оставили семь-восемь важных людей, среди них спортивный директор и директор по коммуникациям», - заявил португалец Marca.

Напомним, что 15 декабря Витория покинул пост главного тренера «Спартака». Он тренировал красно-белых с июня 2021 года. При нем москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». В РПЛ столичный клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице после 18 туров, набрав 23 очка.