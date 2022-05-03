Месси пригрозил «ПСЖ» покинуть клуб, если в команду летом перейдет Роналду

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси выступает против возможного подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Сообщается, что аргентинец готов покинуть парижан, если руководство не прислушается к его словам.

Об этом сообщило каталонское издание El Nacional.

По данным источника, Месси готов покинуть «ПСЖ» в случае прихода в команду Роналду. При этом Криштиану не прочь сыграть в связке с Лионелем.

Отмечается, что президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи хотел приобрести Криштиану Роналду ближайшим летом.

В текущем сезоне французской Лиги 1 на счету у аргентинца 23 игры, в которых он забил четыре мяча и отдал 13 результативных передач. В то же время, португальский форвард «МЮ» Роналду сыграл в 29 матчах АПЛ, забил 18 голов и записал на свой счет три передачи.