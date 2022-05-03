Полузащитник «Урала» Егорычев: Мы не думаем о том, чтобы «Спартак» отправить в стыки

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о предстоящем 28-м туре РПЛ, в котором его команда сыграет со «Спартаком». Напомним, в настоящий момент клубы являются соседями по турнирной таблице.

- Есть желание отправить «Спартак» в зону переходных матчей, сотворить историю?



- Мы не думаем об этом. Думаем о себе, как подняться выше, — приводят слова Егорычева «Известия».



Очный матч между клубами состоится 7 мая в Екатеринбурге. «Спартак» идет десятым в турнирной таблице с 34 очками, в активе «Урала» 14-я позиция и 27 баллов.