Овечкин сыграет в первом матче плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что российский форвард Александр Овечкин сможет сыграть в стартовом матче плей-офф Кубка Стэнли» против «Флориды Пантерз».

Об этом сообщает североамериканский журналист Том Гулитти.

Напомним, россиянин уже пропустил три встречи, но планирует быть в строю в первом матче 1/4 финала Восточной конференции, в котором «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз».

В текущем сезоне Овечкин забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач в 77 матчах лиги.