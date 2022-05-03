Рианчо - о чемпионском коридоре «Спартака» для «Зенита»: Это было-бы по-джентельменски

Бывший наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказал свое мнение относительно выстраивания чемпионского коридора «Спартака» для «Зенита» в 29-м туре РПЛ.

«Спортивное мастерство и уважение к сопернику являются основополагающими принципами в спорте. В случае «Спартака» и «Зенита» отдать дань уважения сопернику было бы по-джентльменски», — заявил Рианчо «СЭ».

Отметим, что за три тура до конца чемпионата «Зенит» обеспечил себе первую строчку в таблице и стал чемпионом России в четвертый раз подряд. Матч со «Спартаком» пройдет 15 мая на «Открытии Банк Арена».