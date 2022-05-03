Экс-главный тренер «Спартака» Витория сообщил, что он хочет возглавить клуб Примеры

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория сообщил о намерении возглавить клуб испанской Ла Лиги.

«Где я вижу себя тренером дальше? Я не думаю об этом. Я хочу принять правильное решение, но мне бы хотелось, чтобы это было в Европе. Мне нравится чемпионат Испании, в нем много выдающихся личностей. Это очень техническая и динамичная лига. Кроме того, даже скромные испанские команды играют в футбол, а не закрываются у своих ворот», – заявил Витория Marca.

Напомним, что 15 декабря Витория покинул пост главного тренера «Спартака». Он тренировал красно-белых с июня 2021 года. При нем москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». В РПЛ столичный клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице после 18 туров, набрав 23 очка.