ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Салихова удивилась тому, что лучшим бомбардиром «Зенита» является Дзюба - воспитанник «Спартака»

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 11 голов.
03 мая 2022 20:36
автор: Александр Бойченко

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что чемпионство «Зенита» в нынешнем сезоне снимается с повести дня любым перфомансом нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

«Чемпионство «Зенита» легко снимается с повестки любым перформансом Дзюбы: в прошлом году феерил в костюме Дэдпула, в этом — спор с Геничем.

Удивителен тот факт, что лучшим нападающим «Зенита» является воспитанник «Спартака», он же — их главный инфоповод.

Дзюба в медиаполе отрабатывает лучше, чем целый «Газпром-медиа». Видимо, есть в тарасовском борще тот секретный, недоступный для всех ингредиент», - написала Салихова.

Добавим, что в текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 13 мячей.

Это интересно:
Генич извинился перед Дзюбой: Я прав по сути, но не прав по форме
Между игроком и журналистом разгорелся конфликт
03.05.2022 21:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
Андрей Червиченко: Англия не играла в еврокубках пять лет, так что мы год переживем
Экс-руководитель «Спартака» отреагировал на продление отстранения российских клубов от участия в еврокубках
03.05.2022 21:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Вильярреал» - «Ливерпуль»: Ван Дейк, Салах и Мане выйдут в старте
Матч начнется в 22:00 мск.
03.05.2022 21:02
Футбол
автор: Александр Бойченко
Салихова предложила реформировать чемпионат России с 12 командами и игре в четыре круга
В настоящее время в РПЛ выступают 16 клубов.
03.05.2022 20:40
Футбол
автор: Александр Бойченко
Салихова удивилась тому, что лучшим бомбардиром «Зенита» является Дзюба - воспитанник «Спартака»
В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 11 голов.
03.05.2022 20:36
Футбол
автор: Александр Бойченко
Экс-главный тренер «Спартака» Витория сообщил, что он хочет возглавить клуб Примеры
Витория ушел из «Спартака» в зимнее трансферное окно.
03.05.2022 19:53
Футбол
автор: Александр Бойченко
Рианчо - о чемпионском коридоре «Спартака» для «Зенита»: Это было-бы по-джентельменски
Встреча состоится 15 мая.
03.05.2022 19:43
Футбол
автор: Александр Бойченко
Безбородов обслужит матч ЦСКА - «Сочи» в 28-м туре
Команды борются за третью строчку в таблице.
03.05.2022 19:39
Футбол
автор: Александр Бойченко
Овечкин сыграет в первом матче плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой»
Встреч пройдет в ночь с 3 на 4 мая.
03.05.2022 19:08
Футбол
автор: Александр Бойченко
Полузащитник «Урала» Егорычев: Мы не думаем о том, чтобы «Спартак» отправить в стыки
Очная встреча пройдет 7 мая.
03.05.2022 19:05
Футбол
автор: Александр Бойченко
Ночь футбольного счастья. Как вся Россия встала с дивана и вышла на улицу в июне 2008-го
30 лет российского спорта – это не только сверхчемпионы вроде Александра Попова и гениальные тренеры вроде Татьяны Тарасовой, но и большие победы. Как в юбилейный год не вспомнить самые яркие из них?!
Назло бабушке отморозят себе уши. Как финны, шведы и латыши бьют своих ради войны с КХЛ
Руководствуясь исключительно политическими мотивами, европейские страны одна за другой лупят по карьерам своих же хоккеистов, шантажируя их санкциями за игру в российских клубах.
Светлое будущее и мрачные перспективы РПЛ в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках.
Беспредел продолжается. Как Европа взяла российский футбол в осаду — и что всё это значит
Российский футбол решили забанить еще на сезон. Такой вердикт вынес в понедельник 2 мая УЕФА, и это было очень ожидаемо.
В считанные часы Медведев может опять стать №1 в мире! Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Овечкину будет гораздо сложнее, чем в гонке за Гретцки. Расклады Кубка Стэнли в Восточной конференции
В ночь на 3 мая за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Плеймейкер» представляет плей-офф Восточной конференции НХЛ.
Капризов крут, но шансы Тарасенко выше. Расклады Кубка Стэнли в Западной конференции
В ночь на 3 мая за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Плеймейкер» представляет плей-офф Западной конференции НХЛ.
Великий рекорд Анчелотти и жуткий антирекорд Слуцкого. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов за выходные.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 02.05.2022: на кону 18 590 625 рублей!
2 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Вот шайба прилетела и ага… Как в хоккее гибнут судьи, игроки и зрители
Защитные сетки за воротами лишили хоккейных болельщиков возможности ловить случайные шайбы. Однако в погоне за этим сувениром люди готовы идти... даже на смерть.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика