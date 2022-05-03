Салихова удивилась тому, что лучшим бомбардиром «Зенита» является Дзюба - воспитанник «Спартака»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что чемпионство «Зенита» в нынешнем сезоне снимается с повести дня любым перфомансом нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

«Чемпионство «Зенита» легко снимается с повестки любым перформансом Дзюбы: в прошлом году феерил в костюме Дэдпула, в этом — спор с Геничем.

Удивителен тот факт, что лучшим нападающим «Зенита» является воспитанник «Спартака», он же — их главный инфоповод.

Дзюба в медиаполе отрабатывает лучше, чем целый «Газпром-медиа». Видимо, есть в тарасовском борще тот секретный, недоступный для всех ингредиент», - написала Салихова.

Добавим, что в текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 13 мячей.