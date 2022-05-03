«Вильярреал» - «Ливерпуль»: Ван Дейк, Салах и Мане выйдут в старте

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Эль-Мадригал» состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем». Стали известны стартовые составы играющих команд.
«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Парехо, Капу, Коклен, Морено, Диа.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Алькантара, Фабиньо, Кейта, Салах, Мане, Диогу Жота.
Добавим, что первый матч, прошедший неделю назад на «Энфилде», завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0.
источник: «Советский спорт»