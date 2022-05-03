Андрей Червиченко: Англия не играла в еврокубках пять лет, так что мы год переживем

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал продление санкций УЕФА, означающее, что российские клубные и национальные команды не смогут выступать в турнирах под эгидой организации на протяжении следующего сезона.

«В европейском футболе турниры под эгидой УЕФА важны, потому что клубы благодаря участию в них зарабатывают. В России попадание в еврокубки возвели в неимоверное достижение. Смешно, что наши клубы тратят на попадание в эти турниры больше, чем получают от них. Англия не играла в еврокубках пять лет, так что мы год переживем. Думаю, что в результате всех судов все клубы получат серьезную компенсацию», - приводят слова Червиченко «Известия».

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.