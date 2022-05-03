Генич извинился перед Дзюбой: Я прав по сути, но не прав по форме

Комментатор Константин Генич принес свои извинения форварду питерского «Зенита» Артему Дзюбе.

«К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не прав по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести», - приводит слова Генича телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Генич и Дзюба заключили пари на количество голов, которое забьет за свою новую команду Иван Сергеев, перешедший в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов». В итоге комментатор победил, однако футболист отказался выполнять условия спора, попутно оскорбив Генича. Тот, в свою очередь, заявил, что футболиста Дзюбы для него больше не существует.