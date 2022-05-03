«Вильярреал» возродил интригу в полуфинале Лиги чемпионов, забив «Ливерпулю» уже на третьей минуте

В ответном полуфинальном матче Лиге чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем» испанская команда открыла счет уже на третьей минуте.
Встреча проходит в Вильярреале. Хозяева уже на третьей минуте поразили ворота гостей благодаря красивой комбинации, которую завершил точным ударом Булайе Диа.
Таким образом, общий результат в противостоянии на данную минуту 2:1 в пользу «Ливерпуля». Первая игра неделей ранее в Англии завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа.
источник: «Советский спорт»