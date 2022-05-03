Де Брюйне: У меня никогда не возникало сомнений в качествах Жезуса

Центральный полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне оценил уровень игры своего одноклубника - бразильского нападающего Габриэля Жезуса.

«У меня с самого начала сложились хорошие отношения с Жезусом. Думаю, мы много раз находили друг друга передачами. Он играет с огромной отдачей и помогает команде.

У меня никогда не возникало сомнений в качествах Жезуса, а он еще так молод. Надеюсь, мы еще много раз сыграем вместе, потому что, по моему мнению, он делает нашу команду лучше», - цитирует Де Брейне Goal.

В текущем сезоне Жезус принял участие в 25 играх АПЛ, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. В то же время, на его счету семь матчей в Лиге чемпионов, в которых он записал на свой счет четыре мяча и одну передачу.