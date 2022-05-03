Абрамович больше не настроен прощать долги «Челси» потенциальным покупателям клуба

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович больше не хочет прощать клубные долги потенциальным новым собственникам «синих».

По информации Telegraph, россиянин передумал не обременять новых владельцев финансовыми обязательствами клуба.

Напомним, что Абрамович выставил «Челси» на продажу после того, как правительство Британии ввело в отношении него санкции, заморозив все счета. При этом представители властей выдали клубу лицензию на осуществление футбольной деятельности и снабдили его средствами для того, чтобы «синие» смогли доиграть сезон, однако срок ее действия истекает 31 мая.

Обязательным условием продажи лондонцев со стороны правительства является поступление денег на благотворительность или развитие массового спорта в стране.