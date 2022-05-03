Семин считает, что Семак был готов изначально показывать результат в «Зените» из-за своего опыта

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин объяснил причины высоких результатов Сергея Семака в «Зените». Наставник завоевал четыре чемпионства в стане сине-бело-голубых в качестве главного тренера.

«Во-первых, Семак работал у очень хороших тренеров. И сам хороший футболист. Очень хороший. А как специалист не спешил в своей карьере, не опережал события. В какой-то момент принял правильное решение — пошел в «Зенит». Однако на тот момент у него уже был громадный опыт: игрок плюс школа специалистов, у которых работал помощником», — заявил Семин «Матч ТВ».

По итогом этого сезона Семак сравняется с Валерием Газзаевым по количеству завоеванных чемпионатов России (по четыра раза). Только у бывшего наставника «Спартака» Олега Романцева больше данных трофеев (8).