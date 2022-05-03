«Вильярреал» - «Ливерпуль»: Хозяева забили второй гол и сравняли счет по сумме двух матчей

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Эль-Мадригал» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Вияльрреалом» и «Ливерпулем». Счет в эти минуты - 2:0 в пользу «желтой субмарины».
Хозяева уже на третьей минуте поразили ворота гостей благодаря красивой комбинации, которую завершил точным ударом Булайе Диа.
На 41-й минуте Франсис Коклен завершил контратаку испанской команды, точно пробив головой в ближний угол ворот Алиссона Беккера.
Таким образом, общий результат в противостоянии на данную минуту 2:2.
источник: «Советский спорт»