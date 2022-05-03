«Вильярреал» - «Ливерпуль»: Фабиньо забил гол и вывел гостей вперед по сумме встреч

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Эль-Мадригал» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем». Счет в эти минуты - 2:1 в пользу «желтой субмарины».

Хозяева уже на третьей минуте поразили ворота гостей благодаря красивой комбинации, которую завершил точным ударом Булайе Диа.

На 41-й минуте Франсис Коклен завершил контратаку испанской команды, точно пробив головой в ближний угол ворот Алиссона Беккера.

На 62-й минуте полузащитник «мерсисайдцев» Фабиньо оказался в штрафной соперника и пробил в открытый ближний угол - вратарь пропустил гол между ног.

Таким образом, общий результат в противостоянии на данную минуту 3:2 в пользу подопечных Юргена Клоппа.