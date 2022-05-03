«Вильярреал» - «Ливерпуль»: Гости сравняли счет в матче и увеличили преимущество в серии

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Эль-Мадригал» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем». Счет в эти минуты - 2:2.

Хозяева забили два гола в первом тайме усилиями Диа (3-я минута) и Франсиса Коклена (41). Таким образом, подопечные Унаи Эмери за один тайм нивелировали преимущество в серии.

Тем не менее, во втором тайме «Ливерпуль» ответил своими двумя забитыми мячами: отличились Фабиньо (62) и Луис Диаш (67).

Таким образом, общий результат в противостоянии на данную минуту 4:2 в пользу подопечных Юргена Клоппа.