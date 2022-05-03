Шестеркин отреагировал на признание его самым ценным игроком «Рейнджерс» в «регулярке»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признался, что не ожидал получить приз самому ценному игроку команды в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ.

«Я посмотрел, сколько игр провел и, если честно, был в шоке. Думаю, я провожу хороший сезон, неплохой, но могу играть еще лучше. Для этого и нужен плей-офф. Это новая страница для меня. Регулярный сезон закончился, и я уже забыл о нем. Просто продолжаю идти вперед и с нетерпением жду плей-офф», - приводит слова россиянина пресс-служба лиги.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Шестеркин провел 53 матча, в которых пропустил 106 голов.

По итогам сезона «Рейнджерс» заняли четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли сыграет против «Питтсбург Пингвинз».