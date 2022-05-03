«Вильярреал» - «Ливерпуль»: Мане забил третий мяч в ворота хозяев

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Эль-Мадригал» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем». Счет в эти минуты - 3:2 в пользу «мерсисайдцев».

Хозяева забили два гола в первом тайме усилиями Диа (3-я минута) и Франсиса Коклена (41). Таким образом, подопечные Унаи Эмери за один тайм нивелировали преимущество в серии.

Тем не менее, в середине второго тайма «Ливерпуль» ответил своими двумя забитыми мячами: отличились Фабиньо (62) и Луис Диаш (67). На 75-й минуте сенегалец Садио Мане забил в пустые ворота и вывел свою команду вперед в игре.

Таким образом, общий результат в противостоянии на данную минуту 5:2 в пользу подопечных Юргена Клоппа.