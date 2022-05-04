Агент Малкома и Клаудинью заверил, что игроки останутся в России, несмотря на санкции УЕФА

Агент бразильских футболистов питерского «Зенита» Фелипе Малкома и Клаудинью - Луис Фернандо Гарсия заверил болельщиков, что игроки не собираются покидать Санкт-Петербург, несмотря на продление санкций УЕФА.

«Новость о дисквалификации пришла совсем недавно. На данный момент у нас нет намерения покидать «Зенит», - приводит слова функционера «РИА Новости».

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.

В текущем сезоне Малком провел 32 матча во всех клубных турнирах, в которых забил девять мячей. В активе Клаудинью 29 матчей и десять голов.