Луис Диас признан лучшим игроком матча «Вильярреал» - «Ливерпуль»

Колумбийский полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас признан лучшим игроком ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Вильярреала».
«Он оказал большое влияние на ход матча, забил мяч и постоянно угрожал воротам соперника», - такой комментарий дала пресс-служба ФИФА.
Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных». После первого тайма испанцы вели 2:0, однако команда Юргена Клоппа смогла совершить камбэк и одержать победу.
Диас забил второй мяч, сравняв счет в матче.
Первая игрв завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля», который 4 мая узнает своего соперника по финалу, дождавшись окончания параллельного полуфинального противостояния между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». В первом мате англичане оказались сильнее (4:3).