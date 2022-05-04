Экс-нападающий «Ливерпуля» Крауч отметил действия Луиса Диаса в полуфинале ЛЧ против «Вильярреала»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч отметил игру колумбийского полузащитника «Ливерпуля», сравнявшего счет в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

«Луис Диас изменил ход встречи. Едва появившись на поле, он нашел взаимопонимание с игроками. У игроков «Вильяреала» в данную минуту происходит круг почета, и они того заслуживают. То, в каком стиле они переиграли «Ювентус» и «Баварию», делает честь клубу», - приводит слова Крауча пресс-служба УЕФА.

Напомним, ранее Диас был признан лучшим игроком матча, несмотря на то, что отыграл только один тайм.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных». После первого тайма испанцы вели 2:0, однако команда Юргена Клоппа смогла совершить камбэк и одержать победу.

Диас забил второй мяч, сравняв счет в матче.

Первая игрв завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля», который 4 мая узнает своего соперника по финалу, дождавшись окончания параллельного полуфинального противостояния между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». В первом мате англичане оказались сильнее (4:3).