«Шахтер» заменит «Вильярреал» на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне

Донецкий «Шахтер» начнет играть в следующем сезоне Лиги чемпионов с группового этапа.

Об этом стало известно после того, как «Ливерпуль» прошел «Вильярреал» и вышел в финал ЛЧ-21/22, где встретится с «Манчестер Сити» или мадридским «Реалом», которые также гарантировали себе участие на групповом этапе в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби может оставить свой пост в ближайшее время.

Напомним, что чемпионат украинской премьер-лиги завершился досрочно. Победителем был признан «Шахтер».