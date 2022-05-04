Эрик Бикфалви: «Спартак» не на своем месте в турнирной таблице

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви оценил игру «Спартака» в текущем сезоне перед очным противостоянием в 28-м туре чемпионата РПЛ.

Отметим, что команда из Екатеринбурга с 27 очками занимает 14-е место в таблице. «Спартак» идет десятым с 34 очками.

«Про «Спартак» много говорить не нужно — это хорошая команда, даже если сейчас она находится не на своем месте в таблице. Будет хорошо, что на стадионе будет много наших фанатов. Уверен, что наших, а не «Спартака» — это для нас как футболистов очень приятно. Отдадим максимум, чтобы набрать три очка», — приводит слова Бикфалви ТАСС.

Напомним, что матч «Урал» — «Спартак» состоится 7 мая в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.