Карраскаль хочет, чтобы ЦСКА выкупил его контракт у «Ривер Плейта»

Хавбек московского ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил о желании остаться на несколько сезонов в российском клубе.

Напомним, что 23-летний футболист является игроком «Ривер Плейта». Она находится в аренде у ЦСКА до конца текущего сезона.

«Цель — остаться здесь надолго. Но все зависит не от меня, а от клубов. Скорее даже, от ЦСКА. И мне очень хотелось бы, чтобы ЦСКА воспользовался опцией выкупа и сохранил меня. Здесь я уверен в завтрашнем дне, обрел стабильность. В Москве мне хорошо. Тренируюсь, соблюдаю режим, но и после тренировок, дома и на улице, мне важно спокойствие и благополучие», — приводит Sport24 слова Карраскаля.

В текущем сезоне Хорхе провел в РПЛ девять матчей, в которых забил один гол и заработал три желтые карточки.