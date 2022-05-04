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Глава департамента судейства РФС ответил на критику со стороны Салиховой

Следующий матч «Спартак» проведет 7 мая против «Урала» в Екатеринбурге.
04 мая 2022 11:01
автор: Александр Поволоцкий

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев отреагировал на критику арбитров супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой.

Ранее представители красно-белых неоднократно жаловались на необъективное судейство в РПЛ.

«Юридически она не относится к команде, но продвигает свою позицию. Она выражает свою позицию довольно жёстко, но она и не должна делать нашу работу проще. Критиковать – её право, и я воспринимаю это как дополнительный элемент общественного контроля нашей работы. Критикует ли она объективно? Каждый человек субъективен, но, безусловно, мы стараемся анализировать все сигналы, но не просто поддаваться давлению. Зарема Салихова высказывается ярко, но не за гранью, на мой вкус», — приводит «Чемпионат» слова Каманцева.

Добавим, что «Спартак» идет на десятом месте в турнирной таблице с 34 очками.

источник: Чемпионат.com
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