Форвард «Сельты» Мина приговорен к четырем годам тюрьмы

Испанский форвард Санти Мина получил четыре года тюрьмы.

Как сообщает AS, 26-летний футболист «Сельты» отправится за решетку за совершение насилия. Преступление произошло в 2017 году. Отмечается, что девушка отказывалась вступать в интимную связь с Санти, но это не остановило футболиста. После этого пострадавшая начала испытывать психологические проблемы.

Кроме того, суд приговорил Мине к штрафу в размере 50 тысяч евро. Испанцу нельзя приближаться к жертве более чем на 500 м в ближайшие 12 лет.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 36 матчей, в которых забил девять голов и сделал пять результативных передач.