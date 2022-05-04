В «Спартаке» прокомментировали информацию о возможной отставке Ваноли

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

Ранее в СМИ сообщалось, что столичный клуб уже рассматривает кандидатуры на замену 49-летнему специалисту.

«Полная ерунда. Претендентов на место Ваноли не существует и не может существовать — он только начал работу в «Спартаке». Вопрос вообще не обсуждается», - цитирует Зеленова Sport24.

В 27-м туре РGK «Спартак» сыграет 7 мая на выезде с «Уралом».

Отметим, что команда из Москвы занимает десятое место в таблице с 34 очками.