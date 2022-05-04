Гендиректор «Зенита» Медведев: УЕФА нанес себе техническое поражение, отстранив российские клубы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение УЕФА отстранить российские команды и сборные от международных соревнований в следующем сезоне.

Напомним, накануне стало известно о том, что клубы из РФ будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

«Зенит» поддерживает заявление РФС. Мы считаем, что такими решениями УЕФА нанес себе техническое поражение», – приводит слова Медведева ТАСС.

Добавим, что в Лиге чемпионов «Зенит» заменит чемпион Шотландии, которым стал «Селтик».