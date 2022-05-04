Каррера заявил, что во время работы в «Спартаке» не хотел общаться с Салиховой

Экс-наствник «Спартака» Массимо Каррера рассказал о взаимоотношениях с супругой владельца московского клуба Заремой Салиховой.

Отметим, что под руководством итальянского специалиста красно-белые выиграли свое последнее на данный момент чемпионство. Это произошло в сезоне-2016/2017.

«Кажется, я видел Зарему Салихову лишь однажды. Она была с президентом клуба Леонидом Федуном во время поездки на какой-то матч Лиги Европы, но никогда в жизни не имел удовольствия и желания поговорить с ней! В мое время в «Спартаке» Зарема никак не влияла ни на трансферы, ни на другие дела клуба. У меня не было проблем», — сказал Каррера.

В 27-м туре РПЛ «Спартак» сыграет 7 мая на выезде с «Уралом». Отметим, что красно-белые занимают десятое место в таблице с 34 очками.