РФС представил кабмину проект господдержки и дополнительного финансирования на 20 млрд рублей

РФС подготовил предложение к правительству о мерах поддержки отечественного футбола в кризисный период.
Как сообщает «РБК Спорт», общая сумма, которая фигурирует в документах, составляет 20 миллиардов рублей. Союз предлагает оказывать помощь уже с 2022 года. Основными получателями поддержки правительства указываются сам РФС, клубы, лиги и региональные футбольные федерации.
Среди предложений, которые в документах указаны как уже согласованные с Минфином:
- НДФЛ. Временное исключение из налогооблагаемой базы доходов работников субъектов спорта;
- взносы во внебюджетные фонды. Временное установление ставки страхового взноса 20 вместо 30,2%.;
- освобождение от налога на прибыль/использование убытков предыдущих периодов для уменьшения налогооблагаемой базы;
- обнуление НДС по спонсорским, рекламным и ТВ-контрактам, услугам на стадионах.
Среди дополнительных источников РФС называет отчисления от букмекеров.