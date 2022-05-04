«Спартак» проявляет интерес к тренеру «Сочи» Федотову

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может продолжить карьеру в другом клубе.

Как сообщает «РБ-Спорт», 55-летнего специалиста готов позвать на работу «Спартак» взамен Паоло Ваноли. У итальянца есть варианты продолжения карьеры в Европе. Он может ассистировать Конте, или занять должность главного тренера в одном из клубов.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о скорой отставке Ваноли.

Добавим, что срок контракта Федотова с «Сочи» истекает ближайшим летом, если ранее соглашение уже не было продлено. Клуб об этом не сообщал официально.