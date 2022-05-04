«Зенит» рассматривает три кандидатуры на замену Кержакову и Крицюку

«Зенита» рассматривает варианты с приобретением нового вратаря.

Как сообщает «Чемпионат», клуб из Санкт-Петербурга не планирует продлевать контракты с Михаилом Кержаковым и Станиславом Крицюком. Соглашение последнего подразумевает опцию продления на год, но он не выполнил условия для автоматической пролонгации.

«Клуб рассматривает трех кандидатов: Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов», — приводит «Чемпионат» слова своего источника.

Отмечается, что у Лантратова в контракте есть опция, позволяющая покинуть «Химки» в летнее трансферное окно.