Александр Мостовой: Смысл Федотову идти в «Спартак»? Он с «Сочи» выступает лучше

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном назначении в клуб наставника «Сочи» Владимира Федотова.

Ранее сообщалось, что специалист сменит Паоло Ваноли. Позже эту информацию опровергла пресс-служба красно-белых.

«Сочи» сейчас на третьем месте: какой смысл уходить? Команда выступает лучше «Спартака». Другое дело, что «Спартак» — это бренд и история. Каждый мечтает попасть в «Спартак». А «Сочи» сейчас на третьем-четвертом месте, но кто знает, что будет через два-три года», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Добавим, что «Сочи» теперь замыкают тройку лидеров РПЛ, набрав очков. «Спартак» идет на десятом месте с 34 очками.