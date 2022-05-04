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Акинфеев пропускает тренировки ЦСКА после травмы в матче с «Ахматом»

Голкипер может пропустить ближайший матч с «Сочи».
04 мая 2022 15:36
автор: Александр Поволоцкий

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев восстанавливается после повреждения, полученного в матче 27-го тура против «Ахмата» (0:2).

Как сообщает телеграм-канал клуба, футболист пока не участвует в тренировочном процессе команды.

Напомним, что на 89-й минуте встречи Акинфеев столкнулся с нападающим »Ахмата» Мохамедом Конате. Форвард врезался в ноги вратарю, после чего он доигрывал матч прихрамывая. Медики диагностировали Игорю контузия большеберцовой кости и посттравматический периостит.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.

Матч 28-го тура против «Сочи», который находится на третьей позиции (49 очков), пройдет в Москве 7 мая.

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