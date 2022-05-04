В РФС допустили участие иностранных команд в возможном Кубке Премьер-Лиги

Член комитета по этике Андрей Созин допустил включение иностранных клубов в возможный турнир Кубка Премьер-лиги, внешне напоминающим альтернативную Лигу чемпионов.

«То, что это планируют сделать, я знал около месяца назад и что хотят пригласить югославские команды типа «Партизан», «Црвена Звезда». Я думаю, что логично летом провести этот турнир. Мне кажется, это будет не бесплатный турнир, не товарищеские матчи», - сказал Созин Vprognoze.ru.

Напомним, что ранее УЕФА отстранил российские клубы от ближайших международных турниров под своей эгидой.