Актер Баринов считает, что «Краснодар» - фаворит в игре с «Локомотивом»

Известный актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов назвал «Краснодар» фаворитом во встрече 28-го тура с железнодорожниками.

«Фаворитом предстоящей встречи считаю «Краснодар». Даже в лучшие годы «Локомотив» у «Краснодара» дома играет плохо. Как-то не складывается у них игра на этом великолепном стадионе. Я еще так говорю оттого, что у меня гениальная антиинтуиция: как я скажу — будет наоборот», — сказал Баринов «Чемпионату».

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 4 мая, в столице Кубани. Перед игрой «быки» идут пятыми в таблице с 42 очками, в активе красно-зеленых шестая строчка и 41 балл.