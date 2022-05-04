Нападающий «Ахмата» Конате извинился перед Акинфеевым за совместное столкновение

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате извинился перед голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым за то, что нанес ему повреждение в игре 27-го тура РПЛ (2:0).

«В матче с ЦСКА случилось игровое столкновение. Была обоюдная борьба за мяч, а я как нападающий стараюсь идти до конца в любом эпизоде. Я очень уважаю Игоря Акинфеева и приношу свои личные извинения за этот эпизод», — приводит слова Конате Sport24.

Напомним, что на 89-й минуте встречи Акинфеев столкнулся с нападающим »Ахмата» Мохамедом Конате. Форвард врезался в ноги вратарю, после чего он доигрывал матч прихрамывая. Медики диагностировали Игорю контузию большеберцовой кости и посттравматический периостит.