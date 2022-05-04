ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тер-Штеген пропустит июньские матчи сборной Германии в Лиге наций

Причиной стали накопившиеся травмы и усталость футболиста
04 мая 2022 17:05
автор: Александр Шульгин

Голкипер испанской «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре Тер-Штеген не примет участия в июньских матчах своей национальной команды в Лиге наций.

«Мы с Марком очень открыто и подробно говорили о его личной ситуации в сборной и в «Барселоне». Марк входит в число лучших вратарей в мире, но из-за травмы он два последних года не мог использовать межсезонье для восстановления. Перед ЧМ в Катаре мы с ним сошлись в том, что для него будет важно провести какое-то время без тренировок и матчей», - приводит слова главного тренера сборной Ханса-Дитера Флика пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Напомним, немцам предстоят две встречи со сборной Италии, а также поединки против команд Англии и Венгрии.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 17 декабря 2022 года.

источник: Немецкий футбольный союз
Это интересно:
Тихонов - об отстранении российских клубов от еврокубков: И что? Мы и так проигрываем всем и везде
Ветеран спокойно отнесся к соответствующему решению УЕФА
04.05.2022 17:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
Уткин не останется в «Ахмате» на следующий сезон и вернется в «Краснодар»
Права на футболиста принадлежат «быкам».
04.05.2022 17:46
Футбол
автор: Александр Бойченко
Тер-Штеген пропустит июньские матчи сборной Германии в Лиге наций
Причиной стали накопившиеся травмы и усталость футболиста
04.05.2022 17:05
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нападающий «Ахмата» Конате извинился перед Акинфеевым за совместное столкновение
В очном матче Конате нанес повреждение голкиперу ЦСКА.
04.05.2022 16:29
Футбол
автор: Александр Бойченко
Актер Баринов считает, что «Краснодар» - фаворит в игре с «Локомотивом»
Встреча пройдет сегодня, 4 мая.
04.05.2022 16:21
Футбол
автор: Александр Бойченко
В РФС допустили участие иностранных команд в возможном Кубке Премьер-Лиги
Речь идет прежде всего про «Партизан» и «Црвену Звезду».
04.05.2022 16:15
Футбол
автор: Александр Бойченко
Акинфеев пропускает тренировки ЦСКА после травмы в матче с «Ахматом»
Голкипер может пропустить ближайший матч с «Сочи».
04.05.2022 15:36
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Александр Мостовой: Смысл Федотову идти в «Спартак»? Он с «Сочи» выступает лучше
Срок контракта специалиста с южанами истекает ближайшим летом
04.05.2022 15:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Краснодар» может вернуть из «Ростова» Комличенко
В активе форварда три матча за сборную России.
04.05.2022 15:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Зенит» рассматривает три кандидатуры на замену Кержакову и Крицюку
Команда пропустила 26 мячей в 27 матчах РПЛ.
04.05.2022 14:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Народная игра «найди тренера для «Спартака». Продолжение следует
Слухи твердят о начале красно-белыми поиска нового главного тренера.
Меняйте джекпоны на фрибеты по выгодному курсу! Новая акция от «Лиги Ставок» продлится больше месяца
С 4 мая по 6 июня 2022 года клиенты букмекерской компании «Лига Ставок» смогут получать фрибеты в обмен на джекпоны, которые начисляются им для участия в грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей.
Овечкин вернулся с победой, Малкин забил в третьем овертайме! Успехи россиян на старте Кубка Стэнли (видео)
В первых матчах стартового раунда плей-офф НХЛ шайба Евгения Малкина принесла «Питтсбургу» волевую победу над «Рейнджерс» (4:3ОТ), а Александр Овечкин поучаствовал в выездном успехе «Вашингтона» против «Флориды» (4:2).
Сказка от Эмери продолжалась час… Как «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, все-таки потопив «Вильярреал»
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа в гостях одержала волевую победу над прошлогодним победителем Лиги Европы (3:2) и сыграет в главном матче третий раз за пять лет.
Ночь футбольного счастья. Как вся Россия встала с дивана и вышла на улицу в июне 2008-го
30 лет российского спорта – это не только сверхчемпионы вроде Александра Попова и гениальные тренеры вроде Татьяны Тарасовой, но и большие победы. Как в юбилейный год не вспомнить самые яркие из них?!
Назло бабушке отморозят себе уши. Как финны, шведы и латыши бьют своих ради войны с КХЛ
Руководствуясь исключительно политическими мотивами, европейские страны одна за другой лупят по карьерам своих же хоккеистов, шантажируя их санкциями за игру в российских клубах.
Светлое будущее и мрачные перспективы РПЛ в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках.
Беспредел продолжается. Как Европа взяла российский футбол в осаду — и что всё это значит
Российский футбол решили забанить еще на сезон. Такой вердикт вынес в понедельник 2 мая УЕФА, и это было очень ожидаемо.
В считанные часы Медведев может опять стать №1 в мире! Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Овечкину будет гораздо сложнее, чем в гонке за Гретцки. Расклады Кубка Стэнли в Восточной конференции
В ночь на 3 мая за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Плеймейкер» представляет плей-офф Восточной конференции НХЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика