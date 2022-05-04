Тер-Штеген пропустит июньские матчи сборной Германии в Лиге наций

Голкипер испанской «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре Тер-Штеген не примет участия в июньских матчах своей национальной команды в Лиге наций.

«Мы с Марком очень открыто и подробно говорили о его личной ситуации в сборной и в «Барселоне». Марк входит в число лучших вратарей в мире, но из-за травмы он два последних года не мог использовать межсезонье для восстановления. Перед ЧМ в Катаре мы с ним сошлись в том, что для него будет важно провести какое-то время без тренировок и матчей», - приводит слова главного тренера сборной Ханса-Дитера Флика пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Напомним, немцам предстоят две встречи со сборной Италии, а также поединки против команд Англии и Венгрии.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 17 декабря 2022 года.