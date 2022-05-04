Чемпион мира и экс-игрок дортмундской «Боруссии» перейдет во «Фрайбург»

Немецкий «Фрайбург» объявил о подписании контракта с действующим центральным защитником мюнхенгладбахской «Боруссии» Маттиасом Гинтером.

28-летний игрок присоединится к «Фрайбургу» этим летом после истечения срока его контракта с нынешним клубом. Подробности соглашения с футболистом не сообщаются.

Гинтер, выигравший чемпионат мира 2014 года в составе сборной Германии, является воспитанником «Фрайбурга». Также футболист выступал за дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне Гинтер провел 27 матчей в Бундеслиге и отметился одним забитым мячом. Рыночная стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро по данным Transfermarkt.