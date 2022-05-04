«Краснодар» - «Локомотив»: Гилерме, Изидор и Ионов выйдут в старте

Сегодня, 4 мая, в Краснодаре пройдет матч 28-го тура между одноименной командой и «Локомотивом». Стали известны стартовые составы клубов.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Бека Бека, Марадишвили, Керк, Жемалетдинов, Изидор, Керк.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Волков, Манелов, Олусегун.
Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 4 мая, в столице Кубани. Перед игрой «быки» идут пятыми в таблице с 42 очками, в активе красно-зеленых шестая строчка и 41 балл.
источник: «Советский спорт»