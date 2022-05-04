Гендиректор «Зенита» Медведев сообщил, что клуб будет проводить летние сборы в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые будут проводить летние сборы на территории Санкт-Петербурга.

«У нас отличная инфраструктура. Сборы будут проходить на территории «Газпром» — тренировочного центра — нашей базы в Санкт-Петербурге», — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после завершения 27-го тура РПЛ. Подопечные Сергея Семака в четвертый раз подряд выигрывают турнир.

В начале мая УЕФА наложил новые санкции в отношении российского футбола. Отечественные клубы не смогут выступить в ближайших международных соревнованиях под эгидой организации.