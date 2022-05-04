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Каррера: Я бы хотел побороться с таким «Зенитом» за чемпионство в качестве тренера «Спартака»

Каррера является чемпионом России во главе «Спартака» в 2016 году.
04 мая 2022 19:07
автор: Александр Бойченко

Чемпион России-2016 во главе «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, как остановить доминирование «Зенита» в Российской Премьер-лиге за последние годы.

«Как остановить доминирование «Зенита» в РПЛ? Я не знаю. В последние годы у «Зенита» действительно нет равных конкурентов в чемпионате, остальным клубам нужно проделать серьезную работу, чтобы конкурировать с ними за чемпионство.

Конечно, хотелось бы когда-нибудь побороться с таким «Зенитом» за чемпионство, например, в качестве тренера «Спартака», — сказал Каррера Sport24.

По итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд.

источник: Sport24.ru
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