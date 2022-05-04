Каррера: Я бы хотел побороться с таким «Зенитом» за чемпионство в качестве тренера «Спартака»

Чемпион России-2016 во главе «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, как остановить доминирование «Зенита» в Российской Премьер-лиге за последние годы.

«Как остановить доминирование «Зенита» в РПЛ? Я не знаю. В последние годы у «Зенита» действительно нет равных конкурентов в чемпионате, остальным клубам нужно проделать серьезную работу, чтобы конкурировать с ними за чемпионство.

Конечно, хотелось бы когда-нибудь побороться с таким «Зенитом» за чемпионство, например, в качестве тренера «Спартака», — сказал Каррера Sport24.

По итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд.