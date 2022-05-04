Стало известно, кого «Динамо» может подписать в летнее окно в случае ухода Моро и Шиманьски

Московское «Динамо» активно присматривает варианты усиления в линию полузащиты в случае ухода из команды Николы Моро и Себастьяна Шиманьски грядущим летом.

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

В случае, если бело-голубые будут вынуждены расстаться с полузащитниками Моро и Шиманьски, бело-голубые рассматривают несколько кандидатов на усиление.

Речь идет о Данииле Глебове из «Ростова» (27 матчей, четыре гола и пять передач в этом сезоне РПЛ) и Эдуарде Сперцяне из «Краснодара» (21 игра, шесть голов и четыре голевые передачи). Кроме того, до конца не закрыта тема с возможным приглашением Магомеда Оздоева из «Зенита», который в нынешнем сезоне сыграл в десяти матчах РПЛ и набрал два балла (1+1).

После 27 туров подопечные Сандро Шварца располагаются на втором месте РПЛ с 52 очками. Команда еще не потеряла шансы завоевать Кубок России - 10 мая клуб сыграет с «Аланией» в полуфинале турнира.