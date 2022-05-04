Евгений Ловчев: «Манчестер Сити» пройдет «Реал», он более монументален по игре

- Трудно делать прогноз на такой матч, в отличие от вчерашней игры «Вильярреал» - «Ливерпуль», где я был уверен, что «Ливерпуль» пройдет дальше. Английская команда просто выше классом, а класс в таких матчах многое решает.

Что касается сегодняшней игры, «Манчестер Сити» все-таки более монументален в плане игры. Да, «Реал» в этом году выглядит очень хорошо, а Бензема просто потрясающе, но «Сити» все же посильнее.

Впечатление такое, что англичане могут прибавить в нужный момент именно за счет класса команды и класса отдельных игроков. А у «Реала» не всегда это получается.

Поэтому, думаю, «Ман Сити» пройдет в финал и в игре не будет забито много голов.

НАШ АНОНС

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» пройдет сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 22.00. Прямая трансляция на «Матч ТВ».