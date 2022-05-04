Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апреле, Ушаков занял второе место

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком красно-синих по итогам матчей апреля. Вратарь получил 58 процентов голосов болельщиков.
Полузащитник красно-синих Егор Ушаков занял второе место в голосовании. На третьем месте защитник Марио Фернандес.
Стоит отметить, что Акинфеев также признавался лучшим игроком ЦСКА в октябре, ноябре и декабре.
В апреле армейцы провели пять игр - с «Уралом» (2:2), «Химками» (2:4), «Уфой» (1:1), «Спартаком» (0:1) и «Динамо» (1:0). В настоящий момент армейцы идут четвертыми в таблице с 47 очками.
источник: ПФК ЦСКА