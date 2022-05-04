Футболка, в которой Марадона забил «рукой Бога», продали на аукционе за рекордную сумму

Футболка бывшего аргентинского нападающего Диего Марадоны, в которой он забил рукой сборной Англии на чемпионате мира-1986 в четвертьфинале (2:1), была продана на аукционе Sotheby's за рекордные 9,28 миллиона долларов.

Об этом сообщает ESPN.

Окончательная цена превзошла как предыдущий рекорд в 5,64 миллиона долларов, уплаченный в 2019 году за майку «Нью-Йорк Янкиз» Бэйба Рута 1928–1930 годов, так и рекордные 8,8 миллиона долларов за спортивные вещи за оригинальный нарисованный от руки олимпийский манифест, проданный в 2019 году в Нью-Йорке.

Отметим, что в ходе аукциона случилась спорная ситуация по поводу оригинальной футболки. Дело в том, что дочь Марадоны Далма объявила о том, что футболка, полученная с рук Диего после матча на самом деле была майкой, которую он носил в первом тайме матча, а не та, в которой он забил дубль.

Но Sotheby's обратился к Resolution Photomatching, чтобы независимо подтвердить, что у Ходжа была именно та футболка, которую Марадона носил во втором тайме. Покупатель останется анонимным.

Марадона трижды признавался футболистом года в Аргентине (1979, 1980, 1981). Марадона выиграл в составе национальной команды ЧМ-1986, а также остался серебряным призером турнира в 1990 году.

Аргентинец скончался 25 ноября 2020 года из-за сердечной недостаточности, которая вызвала отек легких.